В Запорожье вторые сутки около 200 пассажиров не могут вылететь в Египет (видео)

Причин задержки, как удалось выяснить журналистам, людям не называют, хотя они обращались к администрации аэропорта. Сперва их держали в терминале, потом на борту самолета, а ближе к вечеру расселили по гостиницам.

В аэропорту Запорожья около 200 пассажиров вторые сутки ждут вылета самолета в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Самолет якобы не может взлететь из-за обледенения корпуса, сообщает "Общественное".

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Вылет рейса QU6231 Запорожье – Шарм-эль-Шейх должен был состояться еще 28 декабря в 8 часов утра.

Но 186 пассажирам пришлось скитаться в терминале и на борту в течение всего дня, а примерно в полночь их расселили по гостиницам.

29 декабря люди вернулись в аэропорт около 11:00, и в 15:20 объявили о посадке на самолет, но он снова не взлетел.

"Мы сидим в духоте, на борту много детей. Представители аэропорта издеваются над нами", — рассказала ТСН одна из пассажирок.

Уставшие люди говорят, что причин им не называют, хотя они обращались и к администрации аэропорта, и к представителям туристической компании "Анекс Тур".

По информации ТСН, аэропорт не может предоставить безопасные условия для полета, так как самолет обмерзший.

[ + – ] В аэропорту Запорожья около 200 пассажиров вторые сутки ждут вылета самолета

Как сообщает Общественное, сегодня после 8 вечера пассажиров сняли с самолета и доставили в терминал.

Людям дали заполнить бланки для материальной компенсации стоимости несостоявшегося полета, а также поселения в отеле. Рейс перенесли на 15:15 завтра, 30 декабря.

Ранее Фокус сообщал, что в США из-за плохой видимости разбился самолет, в результате трагедии никто не выжил.