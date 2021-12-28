В США из-за плохой видимости разбился самолет (видео)

Самолет упал и оборвал линию передач, из-за чего жители округа Сан-Диего остались без света. Выживших найти не удалось.

В США в Южной Калифорнии разбился пассажирский самолет Learjet, в результате трагедии никто не выжил, сообщает CNN, ссылаясь на заявление властей.

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По данным департамента шерифа округа Сан-Диего, самолет должен был приземлиться на местном аэродроме, когда он разбился.

Пожарные не нашли выживших на месте происшествия, но точное количество жертв не сообщается. На земле никто не пострадал. Медэксперт установит личности жертв после того, как члены их семей будут оповещены о катастрофе.

Известно, что из-за крушения самолета был поврежден дом, автомобиль, оборваны линии электропередач в районе.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, шел сильный дождь и было большое поле обломков", — сказал начальник пожарной охраны округа Лейксайд Дон Батц.

За час до авиакатастрофы видимость вблизи аэропорта упала и пилоту необходимо было следовать правилам полетов по приборам.

Ранее сообщалось, что в США в штате Техас потерпел крушение самолет McDonnell Douglas DC, на борту которого находились 20 человек. Пассажирам удалось вовремя эвакуироваться.