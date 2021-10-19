В США потерпел крушение и загорелся пассажирский самолет (видео)

Самолет направлялся в Бостон с пассажирами, которые летели на бейсбольный матч. Экипажу и всем пассажирам удалось выжить.

В округе Уоллер, штата Техас потерпел крушение самолет McDonnell Douglas DC, на борту которого находились 20 человек. По предварительным данным, жертв нет, а один человек пострадал. Об этом сообщил телеканал Сlick2Houston.

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Известно, что самолет был вынужден совершить жесткую посадку, после чего загорелся. В сообщении говорится, что пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы потушить пожар. Всем членам экипажа и пассажирам удалось эвакуироваться.

"Мы всегда ожидаем худшего и надеемся на лучшее, но сегодня мы абсолютно точно сумели получить лучший результат, на который только можно было надеяться", — сказал Тим Гибсон, директор службы спасения округа Уоллер-Харрис.

Самолет должен был направиться в Бостон и отвезти пассажиров на бейсбольный матч Американской лиги, в котором участвует команда Astros ALCS.

Причины крушения будет устанавливать Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Ранее сообщалось, что 28 июля в 13:40 в с. Шепаровцы Ивано-Франковской области на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет.

По данным правоохранителей, предварительная версия авиакатастрофы — нарушение правил воздушных полетов. В авиакатастрофе погибли украинский пилот и трое студентов еврейских общин.