У США зазнав аварії та загорівся пасажирський літак (відео)

Літак прямував до Бостона з пасажирами, які летіли на бейсбольний матч. Екіпажу та всім пасажирам вдалося вижити.

В окрузі Воллер штату Техас зазнав аварії літак McDonnell Douglas DC, на борту якого перебувало 20 осіб. За попередніми даними, жертв немає, а одна людина постраждала. Про це повідомив телеканал Сlick2Houston.

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Відомо, що літак був змушений здійснити жорстку посадку, після чого загорівся. У повідомленні говориться, що пожежникам довелося докласти чимало зусиль, щоб загасити пожежу. Всім членам екіпажу та пасажирам вдалося евакуюватися.

"Ми завжди чекаємо найгіршого та сподіваємося на краще, але сьогодні ми абсолютно точно зуміли отримати найкращий результат, на який тільки можна було сподіватися", — сказав Тім Гібсон, директор служби порятунку округу Воллер-Гарріс.

Літак повинен був летіти в Бостон і відвезти пасажирів на бейсбольний матч Американської ліги, у якому бере участь команда Astros ALCS.

Причини краху встановлюватиме Національна рада з безпеки на транспорті США.

Раніше повідомлялося, що 28 липня о 13:40 в с. Шепарівці Івано-Франківської області на житловий будинок упав легкомоторний спортивний літак.

За даними правоохоронців, попередня версія авіакатастрофи — порушення правил повітряних польотів. В авіакатастрофі загинули український пілот і троє студентів єврейських громад.