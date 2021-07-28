В Івано-Франківській області на житловий будинок впав літак: загинули 4 людини

Пожежа, що виникла через падіння літака, погашена. На місці працюють 10 чоловік і 3 одиниці техніки ДСНС.

28 липня о 13:40 в с. Шепарівці Івано-Франківської області на житловий будинок впав легкомоторний спортивний літак. Чотири людини загинули. Про це повідомляє ДСНС України в Івано-Франківській області.

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У пресслужбі відомства заявили, що на місці події працюють слідчі та інформація буде пізніше, повідомляє місцеве видання КУРС.

Нагадаємо, вчора в Сімферополі екстрено приземлився Боїнг-737 зі 165 пасажирами на борту. Літак летів з Москви до окупованого Криму. За попередньою інформацією, літак почав вимушену посадку через проблеми з двигуном, у якому прямо під час польоту почалася вібрація.