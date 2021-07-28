В Ивано-Франковской области на жилой дом упал самолет: погибли 4 человека

Пожар, возникший из-за падения самолета, погашен. На месте работают 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

28 июля в 13:40 в с. Шепаровцы Ивано-Франковской области на жилой дом упал легкомоторный спортивный самолет. Четыре человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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В пресс-службе ведомства заявили, что на месте происшествия работают следователи и информация будет позже, сообщает местное издание КУРС.

Напомним, вчера в Симферополе экстренно приземлился Боинг-737 с 165 пассажирами на борту. Самолет летел из Москвы в оккупированный Крым. По предварительной информации, самолет начал вынужденную посадку из-за проблем с двигателем, в котором прямо во время полета началась вибрация.