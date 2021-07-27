Boeing-737 с 165 пассажирами на борту экстренно сел в Симферополе

По предварительной информации, двигатель самолета начал вибрировать прямо во время полета.

В Симферополе экстренно сел самолет Boeing-737, на борту которого находились 165 человек. Об этом сообщает российское информагентство "РИА Новости" со ссылкой на оперативные службы.

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По предварительной информации, самолет начал вынужденную посадку из-за проблем с двигателем, в котором, по словам собеседника журналистов, прямо во время полета началась вибрация.

Российское издание ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах подтвердило эти сведения, отметив, что самолет успешно приземлился в аэропорту Симферополя.

О пострадавших из-за аварийной посадки не сообщается.

Представитель авиакомпании "Якутия" рассказал, что на вынужденное приземление пришлось идти самолету, летевшему из Москвы в оккупированный РФ Крым.

По информации журналистов, из-за экстренной посадки борта в Симферополе в зоне ожидания в воздухе над Черным морем находились четыре самолета: два из Москвы и два из Санкт-Петербурга.

Примечательно, что накануне, 26 июля, Boeing-737 белорусской компании Belavia подал сигнал бедствия и экстренно сел в московском аэропорту "Домодедово". Позже выяснилось, что причиной вынужденного приземления стала неисправность датчика давления.

16 июля в Томской области России с радаров пропал пассажирский Ан-28, на борту которого находилось 17 человек. Позже выяснилось, что он также совершил аварийную посадку.