В России исчез пассажирский самолет Ан-28: на борту находились 17 человек (фото)

Пропавший с радаров самолет Ан-28, судя по сигналу аварийного маяка, мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе.

В Томской области бесследно пропал пассажирский самолет Ан-28, который выполнял рейс "Кедровый — Томск", сообщает Baza.

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По данным российских СМИ, последний сеанс связи с пассажирским самолетом Ан-28 был в 12:00, после этого времени пилоты перестали выходить на связь.

На борту воздушного судна сработал аварийный маяк, а позже самолет пропал с радаров через 29 минут после взлета.

Сигнал аварийного маяка указывает, что пассажирский самолет Ан-28, выполнявший рейс "Кедровый — Томск" мог совершить аварийную посадку или разбиться в Бакчарском районе.

По словам журналистов, на поиски пропавшего самолета вылетел Ми-8 с медиками и спасателями. Ан-28 принадлежит компании "СиЛА", а на борту самолета, по предварительным данным, было 17 человек, среди которых три члена экипажа и четыре ребенка.

[ + – ] ЧП с самолетом

Как сообщает Telegram-канал 112, год назад во время проверки самолета Ан-28 эксперты выявили 8 нарушений:

часть членов экипажа не смогли пройти теоретическую подготовку по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения;

не прошли тренировку процедур аварийной эвакуации на воде;

не прошли периодическую подготовку по АСП воздушного судна;

не прошли тренировку процедур аварийной эвакуации на суше.

Ранее Фокус сообщал, что на Камчатке разбился пассажирский самолет Ан-26. Воздушное судно перестало выходить на связь и исчезло с экранов радаров днем 6 июля. Журналисты утверждали, что пилот мог ошибиться при пилотировании в условиях плохой видимости, что привело к авиакатастрофе с жертвами.

Позже Фокус рассказывал, что спасатели нашли останки 19 человек на месте крушения Ан-26 на Камчатке. Всего на борту потерпевшего крушение самолета находилось 28 человек, а поисковая операция продолжается.