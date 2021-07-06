На Камчатке при заходе на посадку пропал самолет, на его борту 27–29 человек

По предварительной информации, пилот мог ошибиться при пилотировании в условиях плохой видимости.

Самолет Ан-26 c пассажирами на борту перестал выходить на связь и пропал с экраном локаторов на Камчатке днем (по местному времени) 6 июля. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой МЧС России.

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По данным транспортной прокуратуры, самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту находятся 23 пассажира и шесть членов экипажа.

По предварительной информации МЧС, на борту Ан-26 находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок, и 6 членов экипажа. По информации местного правительства, на борту 6 членов экипажа и 21 пассажир, из которых двое дети в возрасте до 12 лет. Издание Life опубликовало список лиц, находившихся на борту самолета, в нем 28 фамилий.

На борту самолета находилась глава поселка Палана Ольга Мохирева, сообщили "РБК" в пресс-службе правительства региона.

Самолет Ан-26, пропавший на Камчатке, мог упасть в море. Об этом сообщили источник в экстренных службах. По его словам, воздушное судно перестало выходить на связь во время захода на посадку, во время полета экипаж не сообщал о каких-либо проблемах на борту.

Пропавший борт был технически исправен перед вылетом. Он эксплуатируется с 1982 года, его сертификат летной годности действует до 30 августа 2021 года.

Причиной инцидента с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости, сообщил источник ТАСС.

Для проведения поисковых мероприятий из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. Также к поискам привлечены спасатели местного филиала поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, официальные лица заявили, что самолет ВВС Филиппин с 85 солдатами на борту потерпел крушение на южном острове Холо в воскресенье, 4 июля. По меньшей мере 17 человек погибли, и есть опасения, что число жертв вырастет.

Возле Гавайских островов совершил аварийную посадку на воду грузовой Boeing 737. В ходе полета у самолета были обнаружены проблемы с двигателем, в связи с чем пилоты были вынуждены принять чрезвычайные меры.