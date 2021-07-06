На Камчатці під час заходу на посадку зник літак, на його борту 27-29 осіб

За попередньою інформацією, пілот міг помилитися в процесі пілотування в умовах поганої видимості.

Літак Ан-26 із пасажирами на борту перестав виходити на звʼязок і зник з екранів локаторів на Камчатці вдень (за місцевим часом) 6 липня. Про це повідомило агентство ТАСС із посиланням МНС Росії.

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За даними транспортної прокуратури, літак здійснював пасажирський рейс із Петропавловська-Камчатського в селище Палана. На його борту знаходяться 23 пасажири і шість членів екіпажу.

За попередньою інформацією МНС, на борту Ан-26 знаходяться 22 пасажири, зокрема одна дитина, і 6 членів екіпажу. За інформацією місцевого уряду, на борту 6 членів екіпажу і 21 пасажир, з яких двоє діти віком до 12 років. Видання Life опублікувало список осіб, які перебували на борту літака, в ньому 28 прізвищ.

На борту літака перебувала глава селища Палана Ольга Мохірева, повідомили "РБК" у пресслужбі уряду регіону.

Літак Ан-26, який зник на Камчатці, міг впасти в море. Про це повідомило джерело в екстрених службах. За його словами, повітряне судно припинило виходити на звʼязок під час заходу на посадку, в процесі польоту екіпаж не повідомляв про які-небудь проблеми на борту.

Зниклий борт був технічно справний перед вильотом. Він експлуатується з 1982 року, його сертифікат льотної придатності діє до 30 серпня 2021 року.

Причиною інциденту з пасажирським літаком Ан-26 на Камчатці могла стати помилка пілотування через погану видимість, повідомило джерело ТАСС.

Для проведення пошукових заходів із Петропавловська-Камчатського та селища Оссора вилетіли рятувальники регіональної пошуково-рятувальної бази. Також до пошуків залучені рятувальники місцевої філії пошуково-рятувального загону Головного управління МНС Росії в Камчатському краї.

Нагадаємо, офіційні особи заявили, що літак ВПС Філіппін із 85 солдатами на борту зазнав аварії на південному острові Холо в неділю, 4 липня. Щонайменше 17 людей загинули, і є побоювання, що кількість жертв зросте.

Біля Гавайських островів здійснив аварійну посадку на воду вантажний Boeing 737. Під час польоту у літака були зафіксовані проблеми з двигуном, у звʼязку з чим пілоти були змушені вжити надзвичайних заходів.