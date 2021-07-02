Біля Гавайських островів здійснив аварійну посадку на воду вантажний Boeing 737 (фото)

Під час польоту у літака були виявлені проблеми з двигуном, через що пілоти були змушені вжити надзвичайних заходів.

Boeing 737 з двома людьми на борту здійснив аварійну посадку на воду через проблеми з двигуном. Про це повідомляє Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Рано вранці 2 липня, літак Boeing 737 повідомив у диспетчерську про проблеми з двигуном. Через позаштатну ситуацію пілоти вирішили здійснити аварійну посадку літака прямо на поверхню води.

"За попередньою інформацією, берегова охорона США врятувала обох членів екіпажу. Розслідування проведуть FAA і Національна рада з безпеки на транспорті", — повідомили у Федеральному управлінні цивільної авіації.

[ + – ] Маршрут борт Transair Фото: Flight Radar 24

Як повідомляє Fly Radar 24, борт побудували ще у 1975 році. Його переобладнали з пасажирських перевезень на вантажні. Стверджується, що це нормальна практика для авіації. У Transair літак експлуатується з 2014 року.

Нагадаємо, 31 травня в Берліні екстрено приземлився літак Ryanair через загрозу вибуху.

Повідомлялося, на яких літаках літають українці у 2021 році. У якій компанії наймолодший флот, а у де літаки найстаріші.