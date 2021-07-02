Возле Гавайских островов совершил аварийную посадку на воду грузовой Boeing 737 (фото)

В ходе полета у самолета были обнаружены проблемы с двигателем, в связи с чем пилоты были вынуждены принять чрезвычайные меры.

Boeing 737 с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку на воду из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Reuters.

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Ранним утром 2 июля, самолет Boeing 737 сообщил в диспетчерскую о проблемах с двигателем. В связи с внештатной ситуацией, пилоты решили совершить аварийную посадку самолета прямо на поверхность воды.

"По предварительной информации, береговая охрана США спасла обоих членов экипажа. Расследование проведут FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте", — сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации.

[ + – ] Маршрут борт Transair Фото: Flight Radar 24

Как сообщает Fly Radar 24, борт был построен еще в 1975 году. Его переоборудовали с пассажирских перевозок на грузовые. Утверждается, что это нормальная практика для авиации. В Transair самолет эксплуатируется с 2014 года.

Напомним, 31 мая в Берлине экстренно приземлился самолет Ryanair из-за угрозы взрыва.

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