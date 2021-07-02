50 лет в воздухе: на каких самолетах летают украинцы в 2021 году

Самый молодой флот оказался у лоукостер Bees Airline, а больше всего "старичков" эксплуатирует "Мотор Сич".

Украинские авиакомпании используют для пассажирских перевозок самолеты возрастом до 50 лет. Об этом пишет портал Аvianews, ссылаясь на данные Государственного реестра гражданских воздушных судов.

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Для анализа авторы выбрали самолеты, которые выполняют регулярные или чартерные рейсы. По состоянию на 1 июля 2021 года, самые старые машины использует компания "Мотор Сич", средний возраст ее авиалайнеров составляет 40,9 лет. Авиакомпания Yanair использует флот из трех воздушных судов, средний возраст которых — 30,7 года. Тройку по "старичкам" замыкает Azur Air Ukraine и ее девять самолетов со средним возрастом 22,2 года.

Крупнейшая авиакомпания страны "Международные авиалинии Украины" в 2021 году располагает 32-мя самолетами, средний возраст которых 14,6 лет. Авиаперевозчик Windrose владеет 13 авиалайнерами, в среднем их возраст достигает 14,4 лет.

Самый свежий авиапарк собрал лоукостер Bees Airline, который доставляет пассажиров с марта 2021 года. Ему принадлежит четыре самолета со средним возрастом 11,5 лет. Относительно молодым флотом владеет и лоукостер SkyUp: 12 авиалайнерам, которым в среднем исполнилось чуть больше 13 лет.

Самые новые самолеты в Украине принадлежат "Розе ветров" (два ATR 72-600) и "МАУ" (Boeing 737-800) — все три самолета выпустили в 2017 году. Старейший самолет использует "Мотор Сич" — Ан-24 летает уже 50 лет с момента его выпуска в 1971 году.

[ + – ] Статистика по среднему возрасту самолетов за 2019 и 2021 годы Фото: avianews.com

В статистику "МАУ" не попал самолете Boeing 737-800 с регистрацией UR-PSR, который сбили в январе 2020 года над Тегераном. Стоит отметить, что даже после катастрофы он указан в реестре.

За последний год произошло немало инцидентов с украинскими самолетами. 13 февраля 180 украинских туристов застряли в Занзибаре из-за проблем с топливной системой авиалайнера SkyUp, пассажиры смогли вернуться в Украину лишь спустя три дня. 26 февраля самолет авиакомпании SkyUp, летевший из Занзибара в Киев, приземлился в египетском аэропорту "Луксор" на плановую дозаправку и не смог взлететь по техническим причинам.

18 марта самолет авиакомпании Azur Air Ukraine сломался в воздухе во время авиаперелета из Доминиканы в Киев. По данным wing.com.ua, Boeing 767-300 развернулся, начал сливать топливо и безопасно приземлился спустя два часа после взлета.

5 апреля самолет Ан-140 компании "Мотор Сич", следовавший из Минска в Запорожье совершил аварийную посадку в Киеве из-за отказа двигателя. 16 апреля произошел похожий инцидент с лайнером того же перевозчика: Ан-140 вылетел по рейсу Киев — Ужгород, но экстренно вернулся в аэропорт из-за технической неисправности двигателя.

20 мая самолет МАУ совершил аварийную посадку в Одессе. По данным портала "Думская", у лайнера резко упало давление масла в двигателе над Черным морем во время рейса Стамбул — Киев. 24 июня авиалайнер SkyUp вынужденно вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за поломки. Пассажиры рассказали, что в салоне выпали кислородные маски, а экипаж сообщил о разгерметизации.

Недавно стало известно, что самолеты Windrose начали летать по Украине с промежуточными остановками. С 21 июня авиалайнеры начали приземляться в Кривом Роге, следуя из Киева в Николаев и обратно.