Воздушная маршрутка. Самолеты Windrose начали летать по Украине с промежуточными остановками

Из-за дополнительной посадки рейсы между Киевом и Николаевом длятся примерно на час дольше, хотя раньше занимали всего 50 минут.

Самолеты авиакомпании Windrose ("Роза Ветров")во время рейса "Киев-Николаев" начали делать промежуточную остановку в Кривом Роге. Об этом в Facebook написал главный редактор портала "Delo.ua" Андрей Лохматов.

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По его словам, авиарейсы между Киевом и Николаевом длятся около 2 часов, а не 50 минут, как раньше. В комментарии представители авиакомпании заявил, что у них есть отдельный рейс "Киев-Кривой Рог", который теперь выполняют самолеты по пути в Николаев.

"Не знаю, есть ли такие ноу-хау на внутренних рейсах в других странах, и если что — никаких претензий, пусть лучше уже хоть так, понятно — оптимизация не самых ходовых направлений. Но теперь самолёт "Киев-Николаев" можно смело называть "воздушной маршруткой", — отметил Андрей Лохматов.

23 июня пресс-служба Николаевского международного аэропорта подтвердила, что до конца июля самолеты будут на 15-минут садиться в Кривом Роге во время каждого рейса в Киев и обратно. Чтобы сгладить "временные неудобства", клиентам предложили скидки.

18 июня Госавиаслужба Украины обнародовала на официальном сайте приказ №972, которым предоставила компании "Роза Ветров" право использовать воздушную линию Кривой Рог-Николаев-Кривой Рог для внутренних авиаперевозок. Это значит, что авиакомпания официально может продавать билеты на это направление.

[ + – ] Маршрут самолета Розы ветров из Кривого Рога в Николаев Фото: avianews.com

По данным портала Avianews, посадки в Кривом Роге происходят с 21 июня. Предполагается, что рейсы совместили из-за низкая популярность рейса "Николаев-Киев". Как рассказал СМИ один из пассажиров, 22 июня во время вылета из Николаева в салоне 48-местного Embraer 145 разместились около 20 человек, еще 9 зашли в Кривом Роге.

"Посадка пассажиров в Кривом Роге была стремительной — приземлились, открыли дверь, через пару минут люди быстро зашли без задержек, сели, инструктаж безопасности и поехали. Из минусов — обслуживание происходит после посадки в Кривом Роге, то есть вода и влажная салфетка николаевским пассажирам приходит довольно поздно", — цитирует пассажира Avianews.

Ранее самолет авиакомпании SkyUp вернулся в аэропорт "Борисполь" из-за разгерметизации. Рейс Киев-Батуми пришлось прервать из-за чрезвычайной ситуации, но позже пассажиров отправили на резервном самолете.

Кабмин запретил белорусским самолетам входить в воздушное пространство Украины после задержания журналиста Романа Протасевича в Минске. Теперь авиакомпаниям из Беларуси запрещено проводить рейсы в Украину и даже пролетать транзитом.