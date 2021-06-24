Самолет SkyUp вынужденно вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета (фото)

При посадке самолета пассажиры находились в кислородных масках.

Самолет авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс PQ0421 по маршруту Киев – Батуми, вернулся в международный аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета в связи с внештатной ситуацией на борту.

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Как сообщила пресс-служба авиакомпании, посадка в 12:30 прошла в обычном режиме. Все пассажиры находятся в безопасности и вылетят другим самолетом в ближайшее время. Причины возвращения самолета выясняют технические специалисты.

"Мы понимаем, что эта ситуация создала неудобства для наших пассажиров. Сейчас они обеспечены питанием и напитками", – сказали в SkyUp.

На онлайн-табло авиакомпании указано, что рейс задерживается до 16:00.

В Facebook под сообщением авиакомпании пассажиры этого рейса написали, что питанием и напитками их в аэропорту не обеспечили. Им сказали, что покормят во время полета на резервном самолете.

По данным компании, этот рейс должен был выполняться на самолете Boeing 737 – 900ER, который совершил первый полет совсем недавно – 23 июня этого года. Вместимость салона самолета – 215 человек.

В комментариях один из пассажиров назвал самолет "старым корытом". Другой разместил видео, на котором видно, что при посадке пассажиры надели кислородные маски.

Напомним, авиакомпания SkyUp будет отказывать иностранным гражданам в посадке на рейсы в Украину, если у них будут отсутствовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Проверку отрицательного результата ПЦР-теста у иностранцев будут осуществлять у стойки регистрации на рейс, либо же при посадке — в случае, если пассажир зарегистрировался на рейс оn-line.