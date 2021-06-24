Літак SkyUp вимушено повернувся в аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту (фото)

Під час посадки літака пасажири перебували в кисневих масках.

Літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював рейс PQ0421 за маршрутом Київ — Батумі, повернувся в міжнародний аеропорт "Бориспіль" незабаром після зльоту в звʼязку з позаштатною ситуацією на борту.

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Як повідомила пресслужба авіакомпанії, посадка о 12:30 пройшла в звичайному режимі. Усі пасажири знаходяться в безпеці та вилетять іншим літаком найближчим часом. Причини повернення літака зʼясовують технічні фахівці.

"Ми розуміємо, що ця ситуація створила незручності для наших пасажирів. Зараз вони забезпечені харчуванням і напоями", — сказали в SkyUp.

На онлайн-табло авіакомпанії зазначено, що рейс затримується до 16:00.

У Facebook під повідомленням авіакомпанії пасажири цього рейсу написали, що харчуванням та напоями їх в аеропорту не забезпечили. Їм сказали, що погодують під час польоту на резервному літаку.

За даними компанії, цей рейс повинен був здійснюватися на літаку Boeing 737 — 900ER, який здійснив перший політ зовсім нещодавно — 23 червня цього року. Місткість салону літака — 215 осіб.

У коментарях один із пасажирів назвав літак "старим коритом". Інший розмістив відео, на якому видно, що під час посадки пасажири вдягли кисневі маски.

Нагадаємо, авіакомпанія SkyUp відмовлятиме іноземним громадянам у посадці на рейси в Україну, якщо в них будуть відсутні негативні ПЛР-тести на коронавірус. Перевірку негативного результату ПЛР-тесту в іноземців здійснюватимуть біля стійки реєстрації на рейс, або ж під час посадки — в разі, якщо пасажир зареєструвався на рейс оnline.