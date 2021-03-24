SkyUp не пускатиме на борт іноземців без негативного ПЦР-тесту

Перевіряти пасажирів на наявність тесту будуть при посадці на рейс або біля стійки реєстрації

Авіакомпанія SkyUp буде відмовляти іноземним громадянам у посадці на рейси в Україну, якщо в них не буде негативних ПЦР-тестів на коронавірус.

Як передає Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в авіакомпанії, перевірку негативного результату ПЦР-тесту в іноземців здійснюватимуть біля стійки реєстрації на рейс, або ж при посадці, в разі, якщо пасажир зареєструвався на рейс оn-line.

"У разі відсутності такого тесту пасажиру буде відмовлено в реєстрації або посадці на рейс", — заявили в SkyUp.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні у вівторок, 23 березня, зробив негативний результат ПЦР-тесту обов'язковою умовою для в'їзду в Україну з 22 березня. За словами голови МОЗ Максима Степанова, відтепер для прибуття в Україну кожна людина повинна надати на кордоні довідку про те, що вона не хвора на коронавірус. Тестування потрібно пройти не пізніше, ніж за 48 годин до поїздки. Максим Степанов підкреслив, що обмеження вводиться для всіх країн без винятку, незалежно від санітарно-епідемічної ситуації.

Також ми писали, що під час "Години запитань до уряду" Максим Степанов розповів у Верховній Раді, що МОЗ винесло на розгляд Кабміну вимогу про негативний результат тестування методом ПЦР для перетину українського кордону.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко, українцям почнуть видавати довідки про вакцинацію від коронавірусу, якщо вони будуть потрібні для поїздки в інші країни.

Нагадаємо, що станом на середу, 24 березня, в Україні зафіксували 14 174 нових випадків захворювання на COVID-19. За останню добу в країні оновився антирекорд з летальних випадків : від коронавірусної інфекції померло 342 людини. Другий день поспіль у країні фіксується максимальна кількість померлих за весь час пандемії. Учора померло 333 людини.