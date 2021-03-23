Кабмин обязал не пускать в Украину людей без негативных ПЦР-тестов

Украинские пограничники будут требовать свежую справку, независимо от страны прилета.

Кабинет министров на внеочередном заседании сделал негативный результат ПЦР-теста обязательным условием для въезда в Украину с 22 марта. О новых ограничительных мерах министр здравоохранения Максим Степанов рассказал во время онлайн-брифинга.

По словам главы Минздрава, отныне для прибытия в Украину каждый человек должен предоставить на границе справку о том, что он не болен коронавирусом. Тестирование нужно пройти не позднее, чем за 48 часов до поездки. Максим Степанов подчеркнул, что ограничение вводится для всех стран без исключения, независимо от санитарно-эпидемической ситуации.

В постановлении на сайте Кабмина отмечается, что при въезде в Украину иностранным гражданам и лицам без гражданства нужно показать справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее чем за 72 часа до въезда. Исключение составляют иностранцы, которые постоянно проживают на территории Украины, а также представителей международных миссий и аккредитованных организаций. Украинцы при возвращении на родину должны показать результаты тестирования, проведенного максимум за 48 часов до въезда или же пройти 14-дневную самоизоляцию.

Кроме того, Минздрав ввел четкие индикаторы и критерии для территориальных общин, по которым местные власти могут определять уровень опасности. Если показатели превысят безопасную норму, руководство города или общины сможет самостоятельно ужесточать меры и наоборот.

Ранее во время "Часа вопросов к правительству" Максим Степанов рассказал в Верховной раде, что Минздрав вынес на рассмотрение Кабмина требование о негативном результате тестирования методом ПЦР для пересечения украинской границы.

До этого замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что украинцам начнут выдавать справки о вакцинации против коронавируса, если они потребуются для поездки в другие страны. По словам главного санитарного врача, Минздрав бесплатно выдаст такой документ любому гражданину, который дважды получил вакцину. Он заверил, что украинцам для путешествий не понадобятся специальные паспорта о вакцинации.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации", — объяснил Ляшко.