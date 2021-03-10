Минздрав начнет бесплатно выдавать справки о COVID-вакцинации для путешествий

Украинцам не понадобятся специальные паспорта для посещения других стран мира, заявил главный санврач.

Министерство здравоохранения будет бесплатно выдавать украинцам справки о вакцинации против COVID-19 для поездок в другие страны. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в комментарии "РБК-Украины".

В ближайшее время украинцы смогут получить международный сертификат о прохождении вакцинации, если какая-то страна введет такое требование для туристов при пересечении границы. Минздрав начнет бесплатно оформлять такие свидетельства, но только тем, кто дважды получил прививку против коронавируса. По словам Виктора Ляшко, специальные удостоверения для путешествий не понадобятся.

"Есть международные медико-санитарные правила, есть приложение номер шесть к этим правилам, которое четко прописывает форму и требования к международному свидетельству о вакцинации. И пока никаких других паспортов мы не внедряем", — заявил представитель Минздрава.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что электронные паспорта о вакцинации в Европе планируют ввести до лета 2021 года. Сертификаты начнут выдавать людям, которые провакцинировались и получили отрицательный тест на COVID-19. По расчетам президента, разработка технической документации займет около трех месяцев.

Всемирная организация здравоохранения поддержала внедрение электронных документов, подтверждающих вакцинацию, однако обратила внимание на проблему их использования. Как отметила глава департамента иммунизации Кейт ОʼБрайен, необходимо обеспечить безопасность личных данных во время оформления документов. Она также выступила против того, чтобы сертификаты о вакцинации мешали людям путешествовать.

Майкл Райан, руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, не исключает введение паспортов в будущем, но пока не рекомендует делать их обязательными. По его словам, документы создадут дискриминацию, ведь не во всех странах пока есть широкий доступ к вакцинам.

"Однако мы намерены продолжать обсуждать этот вопрос в будущем. Его на регулярной основе рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям", – подчеркнул Райан.