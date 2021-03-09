ВОЗ поддержала введение COVID-паспортов при одном условии

В организации заявили, что большое значение имеет то, как будут использоваться эти сертификаты

Всемирная организация здравоохранения поддержала электронную сертификацию вакцинации от коронавируса, уточнив при этом, что большое значение имеет, как будут использоваться эти сертификаты.

Об этом в понедельник, 8 марта, во время брифинга сообщила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт ОʼБрайен.

"Эти сертификаты могут содержать указание на то, какая была введена вакцина, способствовать программам по оценке безопасности и эффективности различных препаратов, оказывать содействие врачам при проведении вакцинации. Однако в данной ситуации необходимо отличать то, как и для чего могут использовать подобные документы", – сказала она.

По мнению Кейт ОʼБрайен, чрезвычайно важно обеспечить сохранность личной информации во время оформления сертификатов о вакцинации.

Также, считает она, данные документы не должны использоваться для ограничения возможности людей путешествовать.

[ + – ] Брифинг ВОЗ

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что организация пока что не намерена рекомендовать к применению "сертификаты об иммунитете" для туристов.

"Всемирная организация здравоохранения не рекомендует в настоящее время делать обязательным подобные сертификаты, – сообщил Райан

Напомним, указанный электронный документ уже ввели в Венгрии. Такой "паспорт" будет предоставлять информацию о том, проводил ли человек тесты на коронавирус, а также, был ли его владелец вакцинирован от COVID-19.

Также известно, что все вакцинированные от COVID-19 в Польше также получат подтверждающий документ "паспорт вакцины", а после процедуры вакцинации подтверждение его владельцу придет в виде QR-кода.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что украинцы будут получать так называемые "паспорта вакцинации", так же, как и у граждан Европейского союза.

Цифровые сертификаты (паспорта) о вакцинации, позволяющие людям путешествовать по Европе, несмотря на пандемию коронавируса, вероятно, будут доступны до лета. Об этом сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после виртуальной встречи лидеров ЕС.