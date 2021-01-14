Каждому поляку по QR-коду: как будет выглядеть паспорт COVID-19

Все вакцинированные от COVID-19 в Польше получат подтверждающий документ "паспорт вакцины".

После процедуры вакцинации подтверждение придет в виде QR-кода. Его можно загрузить из личного электронного кабинета или системы здравоохранения. Распечатка будет доступна в пункте вакцинации. Об этом пишет портал Euroactiv.

Код «будет так называемым паспортом, который подтвердит, что человек вакцинирован и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди», — добавила заместитель министра здравоохранения Анны Голавская.

Эта идея была включена в Национальную программу иммунизации Польши, принятую правительством в декабре прошлого года. В ней шла речь о том, что каждый получивший вакцину сможет воспользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и ему не придется сидеть на карантине после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

Во многих странах членах ЕС есть как противники, так и сторонники подобных свидетельств о вакцинации. За отмену въездных требований, таких как тестирование и карантин, для путешественников, которые проходят вакцинацию от COVID-19 выступил Кипр еще в конце прошлого года. На этой неделе Греция написала письмо президенту Комиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен, призывая ее представить сертификат вакцинации на всей территории ЕС, который упростит поездки по блоку. Другие государства-члены, такие как Дания, выразили намерение работать над «паспортом вакцины». Франция пока отвергает такую идею, а Румыния считает, что свидетельство о вакцинации необходимо использовать только по медицинским показаниям.

Пока неясно, на каких условиях может базироваться такая общеевропейская сертификация и как она будет реализована.

Напомним, хакеры атаковали сеть регулятора ЕС и слили в сеть данные о вакцине от COVID-19. https://focus.ua/world/471563-hakery-atakovali-set-regulyatora-es-i-slili-v-set-dannye-o-vakcine-ot-covid-19