Хакеры атаковали сеть регулятора ЕС и слили в сеть данные о вакцине от COVID-19

В результате утечки информации акции Pfizer упали на 2,2 процента, а американские депозитарные расписки BioNTech — на 5,1 процента.

Данные о лекарствах и вакцинах от COVID-19 попали в сеть после взлома хакерами Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA), сообщается на сайте регулятора.

Об атаке впервые стало известно в начале декабря прошлого года, после того, как итальянская фирма по кибербезопасности Yarix заявила, что обнаружила взломанные документы, связанные с авторизацией вакцины Pfizer-BioNTech и коммерческими процессами в так называемой темной сети.

По информации Агентства, администрация ЕМА уведомила юридические и физические лица, чьи данные были похищены в результате взлома, а также привлекла к расследованию стороннюю кампанию. В регуляторе добавили, что взлом и слив данных не сказался на его работе и не повлиял на сроки изучения и одобрения лекарственных препаратов и вакцин от коронавируса.

Известно, что хакеры получили доступ к документации, касающейся препарата компании Pfizer и BioNTech. Однако пока не установлено, коснулась ли атака данных по другим вакцинам, которые находятся на рассмотрении ЕМА. Расследованием инцидента проводят правоохранительные органы.

По информации Bloomberg, после атаки акции Pfizer упали на 2,2 процента, а американские депозитарные расписки BioNTech — на 5,1 процента.

В конце декабря прошлого года хакеры атаковали крупнейшую бельгийскую частную лабораторию, которая ежедневно делает около 3 тысяч тестов на COVID-19. Кибератака была осуществлена ​​на Общую медицинскую лабораторию в одном из районов Антверпена. Хакеры вывесили на сайте лаборатории объявление с требованием выкупа, заблокировав сайт и его базы данных.