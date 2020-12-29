Хакеры атаковали лабораторию в Бельгии, которая делает 5% всех тестов страны на Covid

Киберпреступники потребовали выкуп, чтобы разблокировать работу лаборатории.

Хакеры атаковали бельгийскую крупнейшую частную лабораторию, которая ежедневно делает около 3 тысяч тестов на COVID-19. Об этом сообщает The Brussels Times.

"Кибератака была осуществлена ​​на Общую медицинскую лабораторию в одном из районов Антверпена. Хакеры "вывесили" на сайте лаборатории объявление с требованием выкупа, что привело к блокированию сайта. Как всегда в подобных ситуациях, нападающие требуют выкуп для того, чтобы разблокировать сайт и его базы данных", — говорится в сообщении.

Подразделения кибербезопасности прекратили работу всей сети, к которой была подключена лаборатория, чтобы выявить все инфицированные системы и принять меры противодействия.

Лаборатория является частным предприятием, которая осуществляет около 3 тысяч тестов на коронавирус ежедневно – около 5 процентов от всех тестов на COVID-19 в Бельгии.

Остается неясным, была ли атака также направлена ​​на кражу данных. Атаки программ-вымогателей обычно являются самоцелью, злоумышленник заинтересован только в получении выкупа.

К расследованию дела присоединились органы прокуратуры Антверпена.

Ранее стало известно, что российские хакеры совершили масштабную атаку на правительственные сайты США. На условиях анонимности источники назвали и предполагаемых исполнителей — это хакеры, известные под никамиAPT29 или Cozy Bear, которые уже отметились тем, что взламывали почтовые серверы Госдепартамента и Белого дома во время президентства Барака Обамы в 2014-2015 годах.