ВООЗ підтримала введення COVID-паспортів за однієї умови

В організації заявили, що велике значення має те, як використовуватимуться ці сертифікати.

Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала електронну сертифікацію вакцинації від коронавірусу, уточнивши при цьому, що велике значення має, як використовуватимуться ці сертифікати.

Про це в понеділок, 8 березня, під час брифінгу повідомила голова департаменту імунізації ВООЗ Кейт О'Брайен.

"Ці сертифікати можуть містити вказівку на те, яка була введена вакцина, сприяти програмам з оцінки безпеки та ефективності різних препаратів, сприяти лікарям при проведенні вакцинації. Однак у цій ситуації необхідно відрізняти те, як і для чого можуть використовувати подібні документи", — сказала вона.

На думку Кейт О'Брайен, надзвичайно важливо забезпечити збереження особистої інформації під час оформлення сертифікатів про вакцинацію.

Також, вважає вона, дані документи не повинні використовуватися для обмеження можливості людей подорожувати.

[ + – ] брифінг ВООЗ

Раніше директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що організація поки що не має наміру рекомендувати до застосування "сертифікати про імунітет" для туристів.

"Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує зараз робити обов'язковим подібні сертифікати, — повідомив Райан

Нагадаємо, вказану електронну документ вже ввели в Угорщині. Такий "паспорт" надаватиме інформацію про те, чи робила людина тести на коронавірус, а також, чи був його власник вакцинований від COVID-19.

Також відомо, що всі вакциновані від COVID-19 в Польщі також отримають підтверджуючий документ "паспорт вакцини", а після процедури вакцинації підтвердження його власнику прийде у вигляді QR-коду.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що українці отримуватимуть так звані "паспорти вакцинації", так само, як і у громадян Європейського союзу.

Цифрові сертифікати (паспорти) про вакцинацію, що дозволяють людям подорожувати по Європі, незважаючи на пандемію коронавірусу, ймовірно,будуть доступні до літа. Про це сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен після віртуальної зустрічі лідерів ЄС.