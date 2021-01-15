В Украине введут COVID-паспорта, как в странах Евросоюза, – Степанов

Министр успокоил украинцев, отметив, что страна не станет "изгоем" среди европейских государств и тоже будет отслеживать вакцинирование своих граждан.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил в эфире телеканала "Украина 24", что украинцы будут получать так называемые "паспорта вакцинации", так же, как и граждане Европейского союза.

В частности, один из участников вечернего ток-шоу "Народ против" сообщил, что в ЕС в настоящее время вводятся COVID-паспорта – мобильные приложения для отслеживания истории вакцинаций того или иного человека, уточнив у присутствовавшего на передаче министра, не останутся ли в итоге украинцы в изоляции "на правах туземцев", не имея таких электронных документов.

"Все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их точно также будут получать и граждане Украины", – ответил Степанов, не уточняя, будет ли украинское приложение аналогом европейского, или это будет одна и та же мобильная платформа.

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Чиновник добавил, что ожидает начала массовой вакцинации в Украине уже в феврале этого года: "Мы сразу говорили, что начнем в феврале или марте 2021 года. Это было сразу сказано исходя из наших переговоров. Я точно знаю, что мы начнем вакцинироваться с февраля этого года. Это то, что у нас точно есть".

"Если мы ориентируемся на то, что у нас уже подписано с компанией Sinovac, это 700 тысяч доз, они нам должны поставить в течение 30 календарных дней со дня регистрации. Мы ожидаем, что они закончат регистрацию в январе, и мы начнем вакцинацию", – пояснил Степанов. При этом, в связи с тем, что для проведения процедуры необходимо вводить по две дозы на человека, число вакцинированных указанной партией составит не более 350 тысяч человек.

Напомним, как стало известно 15 января из пятничного брифинга главы МОЗ, закупкой вакцины, а также ее логистическим сопровождением в Украину будет заниматься британская организация "Crown Agents", которой Кабмин уже отдал все полномочия на заключение контрактов по украинскому кейсу.