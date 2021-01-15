Вакцину от COVID-19 для Украины будет закупать агентство Crown Agents, − Степанов

Международная компания Crown Agents занимается закупкой вакцин для разных стран мира.

Международное закупочное агентство Crown Agents будет закупать вакцину от COVID-19 для Украины.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, на внеочередном заседании правительства было принято решение, что закупки вакцины от коронавируса будет проводить британская организация Crown Agents.

"У нее будут полномочия на заключение контрактов в соответствии с проведенными предварительно Минздравом, руководством государства переговорами, а также логистическое сопровождение грузов", − сказал он.

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Степанов отметил, что компания занимается закупкой вакцин от COVID-19 для разных стран мира, в частности для Великобритании.

"Мы сменили закупочную организацию, поскольку по итогам 2020 года работа ГП "Медицинские закупки Украины была крайне неэффективной. Неэффективной я считаю организацию процесса руководством этой компании", − добавил министр.

Ранее министр здравоохранения прокомментировал информацию, обнародованную учеными из бразильского института "Бутантан" об эффективности китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac на уровне 50,38%, договор на поставки которой заключил Минздрав Украины. По его словам, если эффективность китайской вакцины будет ниже 70%, Украине вернут деньги.

Ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в феврале 2021 года в рамках программы COVAX Украина может получить мРНК вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов по Цельсию.