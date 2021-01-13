Если эффективность китайской вакцины будет ниже 70%, Украине вернут деньги, - Степанов

В Минздраве заверяют, что при заключении договора с производителем вакцины заложили требования к эффективности.

Министр здравоохранения прокомментировал информацию, обнародованную учеными из бразильского института "Бутантан" об эффективности китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac на уровне 50,38%, договор на поставки которой заключил Минздрав Украины. Об этом глава ведомства рассказал во время брифинга.

По его словам, для начала министерство намерено дождаться окончательных выводов исследований, которые непосредственно публикуются компанией-производителем, а не ориентироваться только на слова, прозвучавшие на пресс-конференции и имеющие отношение только к Бразилии.

"Эти клинические испытания были проведены в разных странах мира, и мы должны увидеть обобщенный отчет. Это международная практика, и весь мир опирается только на официальные данные. Отмечу, что эффективность вакцины даже больше 50% достаточна для подтверждения ее эффективности и утверждения большинством медицинских регуляторов, которые есть в мире", – пояснил Степанов.

Он заявил, что Украина заложила определенные требования к эффективности препарата:

"В договоре с производителем этих вакцин у нас обозначено следующее: эффективность продукции на момент поставки должна быть подтверждена в плацебо-контролированном клиническом испытании, в котором достигнута эффективность не менее 70%. Соответствующий анализ, в том числе результаты промежуточных клинических испытаний должны быть подтверждены публикациями от компании-производителя".

В случае, если эти требования не будут соблюдены, и качество препарата окажется ниже, компания обязана вернуть деньги в полном объеме.

"Финансово мы полностью защищены, и у нас есть банковская гарантия на эти вещи. Я сознательно говорю о таких мелочах, чтобы потом не возникало вопросов и домыслов, которые потом иногда появляются у наших экспертов и граждан", – подытожил министр.

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

В Индонезии Агентство по надзору за продуктами и лекарствами выдало официальное разрешение на экстренное использование вакцины CoronaVac. Согласно предварительным результатам клинических испытаний в стране, ее эффективность составляет 65,3%.