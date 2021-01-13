Эффективность вакцины от COVID-19, которую закупит Украина, едва превышает 50%, – исследования

Украина подписала договор на поставку китайской вакцины производства Sinovac.

Вакцина CoronaVac, которая была разработана китайской компанией Sinovac Biotech, защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

Новые данные основаны на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, пишет The Guardian.

Ранее биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

"Тогда они ничего не говорили о группе "очень легких" инфекций среди добровольцев, которые получили вакцину, не нуждаясь в клинической помощи", – пишет издание.

Медицинский директор по клиническим исследованиям Института Бутантан Рикардо Паласиос сообщил, что новый показатель эффективности включает данные об "очень легких" случаях.

Как уточняет бразильское издание Folha de S.Paulo, в испытаниях вакцины приняли участие 13 тысяч добровольцев.

Вакцина CoronaVac выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов, то есть ее можно хранить в обычном холодильнике, в отличие от большинства конкурентов (например Pfizer/BioNTech).

Напомним, 30 декабря 2020 года Владимир Зеленский заявил, что Минздрав Украины подписал договор о поставках 1,9 млн доз китайской вакцины от компании Sinovac. В Офисе президента подчеркнули, что китайская вакцина будет поставляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране обещано выделение бесплатно 8 млн доз вакцины.

11 января индонезийское издание Jakarta Globe сообщило о том, что их национальное Агентство по надзору за продуктами и лекарствами выдало официальное разрешение на экстренное использование вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией Sinovac Biotech. Согласно предварительным результатам клинических испытаний в стране, ее эффективность составляет 65,3%.

Ранее Фокус рассказывал рассказывал обо всем, что стоит знать о китайской вакцине от коронавируса.