"Чтобы можно было свободно передвигаться": Венгрия вводит паспорт Covid-прививок

Электронный документ будет предоставлять информацию о том, проводил ли человек тесты на коронавирус, а также, был ли его владелец вакцинирован от COVID-19.

Государственный центр здравоохранения Венгрии в сотрудничестве с Зоной электронных медицинских услуг (EESZT) разработали мобильную систему приложений, с помощью которой венгерские граждане могут доказать, что привиты от Covid1-19, передает местное издание "Magyar Nemzet".

"В мире растет потребность в том, чтобы граждане могли доказать свою защиту от коронавируса, чтобы свободно передвигаться и пользоваться услугами в местах скоплений людей, то есть там, где существует повышенный риск риск возможного заражения", – сообщил заместитель гендиректора по отраслевой и институциональной информатике главного управления Национальной больницы Венгрии Балинт Сабо.

Отмечается, что приложение будет идентифицировать гражданина с помощью номера его социального страхования жителя Венгрии. Вслед за этим проверять результаты проведенных тестов на коронавирус и историю полученных прививок, другие соответствующие медицинские записи и выдавать сертификат защищенности от COVID-19, а также QR-код о результатах тестов для заверения достоверности информации.

Таким кодом гражданин сможет воспользоваться, предъявив его в разных учреждениях или получая услуги. В качестве примеров приводятся театры, парикмахерские, всевозможные мероприятия, авиаперелеты и тому подобное.

По словам Сабо, электронный документ состоит из двух приложений: "Одно – это сам Covid-паспорт, а другое – контрольное приложение, которое доказывает защиту от Covid-19 данного гражданина на основании результатов тестов на коронавирус, проведенных за последние 14 дней, и полученных ним прививок".

Замгендиректора ведомства успокоил потребителей услуги, заверив, что их личные данные останутся конфиденциальными, а другие смогут узнать только информацию об их прививках из системы EESZT. В настоящее время Covid-паспорт еще проходит стадию испытаний, и как только как только он пройдет соответствующую контрольную проверку, станет доступным для всех граждан Венгрии.

Напомним, как стало известно на днях, желудочно-кишечные симптомы могут появляться у больных коронавирусом раньше, чем респираторные.