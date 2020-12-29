Желудочно-кишечные симптомы могут появляться у больных ковидом раньше респираторных, – врачи

Потерю обоняния и вкуса без заложенности носа можно считать ранним прогностическим параметром COVID-19.

Коронавирусная болезнь COVID-19 имеет широкий спектр симптомов. Наиболее частыми из них являются жар, сухой кашель и усталость. Также часто распространены одышка или затрудненное дыхание, мышечные боли, озноб, боль в горле, головная боль или боль в груди. Но болезнь имеет и ряд неожиданных симптомов, сообщает американская клиника "Майо" (Mayo).

Потерю обоняния и вкуса без заложенности носа, похоже, можно вообще считать ранним предиктором (прогностическим параметром) COVID-19. Обычно это длится от 9 до 14 дней.

Ковид может иметь и легкие желудочно-кишечные симптомы, включая потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. Они могут длиться всего один день. У некоторых людей диарея и тошнота предшествуют развитию лихорадки и респираторных симптомов.

У молодых людей с менее тяжелой формой COVID-19 могут появиться болезненные зудящие поражения на руках и ногах, напоминающие обморожение или воспалительное состояние кожи. Этот симптом обычно длится около 12 дней.

Спутанность сознания порой наблюдается у пожилых людей, особенно с тяжелыми формами заболевания.

COVID-19 может вызвать проблемы с глазами, такие как увеличенные, красные кровеносные сосуды, опухшие веки, чрезмерное слезотечение и повышенные выделения. Эти симптомы чаще встречаются у людей с тяжелыми инфекциями.

Клиника Майо — крупный медицинский и исследовательский центр. Находится в Рочестере (штат Миннесота), Джексонвилле (Флорида) и Фениксе (Аризона). Основана в 1864 году. Штат около 70 тыс. человек. В рейтинге 2020–2021 годов издания US News & World Report клиника в Рочестере занимает первое место.

Напомним, ранее основным симптомом коронавируса считался продолжительный сухой кашель, вторым по распространенности симптомом являлась высокая температура, а третьим — потеря обоняния и вкуса. Но новые исследования показали, что порядок частоты симптомов противоположный. Такие данные приводит Национальная статистическая служба Великобритании. Кашель практически не наблюдается у детей в возрасте от 2 до 11 лет с положительным ПЦР-тестом, но присутствует в картине болезни у 15% заболевших старшего возраста.

Канадские и британские ученые считают, что существуют 4 симптома, которые могут быть первыми признаками коронавирусной болезни. Первыми признаками болезни могут быть проблемы с желудком и кишечником: потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея и боль в животе.