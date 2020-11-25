Ученые определили самый частый симптом COVID-19 и это не сухой кашель

Когда пандемия только началась, эксперты заявляли, что главный симптом коронавируса — сухой кашель с тремя и больше приступами в течение 24 часов. Статистика показывает, что это не так.

Новые данные Национальной статистической службы Великобритании показывают, что приступы кашля — это не основной симптом коронавируса, передает The Sun.

Как выяснилось, что частота проявлений симптомов коронавируса меняется со временем. С 15 августа по 26 октября на первом месте среди всех возрастных групп оказалась аносмия, т.е. потеря обоняния. Но даже этот симптом наблюдается лишь у 40% инфицированных в возрасте от 12 до 35 лет.

Ранее основным симптомом коронавируса считался продолжительный сухой кашель, вторым по распространенности симптомом являлась высокая температура, а третьим — потеря обоняния и вкуса. Но новые исследования показали, что порядок частоты симптомов противоположный.

Теперь выяснилось, что кашель практически не наблюдается у детей в возрасте от 2 до 11 лет с положительным ПЦР-тестом, но присутствует в картине болезни у 15% заболевших старшего возраста.

Лихорадка чаще всего наблюдается у людей старше 35 лет (20% инфицированных). У детей чаще всего проявляется потеря запаха и вкуса, усталость, головная боль и боль в горле, а также жар и потеря аппетита, но почти не наблюдаются мышечные боли. Этот симптом коронавируса чаще ощущают люди старшего возраста.

В материале подчеркивается необходимость пройти тестирование при наличии любого из перечисленных симптомов.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что большинство заражающихся COVID-19 людей испытывают легкие или умеренные симптомы болезни и способны выздороветь при помощи поддерживающей терапии. Если у вас возник кашель, повысилась температура тела и вам трудно дышать, необходимо как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, сначала позвонив в медицинское учреждение по телефону, говорится в рекомендациях организации.

При этом ВОЗ оптимистически напоминает: большинство заразившихся СOVID-19 выздоравливают.