Паспорта вакцинации ограничат перемещение для жителей ряда стран – ВОЗ

Однако сам вопрос такой "паспортизации" с повестки дня ВОЗ не снят, и сейчас обсуждается в Комитете по чрезвычайным ситуациям.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что Организация пока что не намерена рекомендовать к применению "сертификаты об иммунитете" для туристов.

"Всемирная организация здравоохранения не рекомендует в настоящее время делать обязательным подобные сертификаты, – сообщил Райан на брифинге, проходившем в Женеве в понедельник, 15-го февраля.

В организации не отвергают идею, как таковую, отмечая при этом, что в прикладном аспекте она окажется дискриминационной, до тех пор, пока у жителей разных стран – разный уровень доступа к препаратам для вакцинации.

"В противном случае у тех стран, у которых нет доступа к вакцинам, будут ограниченные возможности для того, чтобы разрешить своим жителям путешествовать", – пояснил позицию ВОЗ директор программы по ЧС.

Одновременно с этим, предложение ввести электронный "паспорт вакцинации", в котором будут отмечаться сделанные человеком прививки с повестки дня ВОЗ убирать не планирует. И даже делает шаги на пути к реализации указанного плана.

"Однако мы намерены продолжать обсуждать этот вопрос в будущем. Его на регулярной основе рассматривает комитет по чрезвычайным ситуациям", – подчеркнул Райан.

Напомним, на этом же брифинге гендиректор Организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается уже третью неделю подряд и отметил, что это может указывать на скорую победу над вирусом COVID-19.

Это заявление Гебрейесус прозвучало на фоне другого сообщения его организации. В частности, научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сообщила с официального YouTube-канала "World Health Organization", что людям, уже переболевшим COVID-19, также придется делать прививку от коронавируса, в связи с тем, что у ВОЗ пока нет ответа, какова реальная продолжительность иммунитета от этой болезни.

Отметим, указанный электронный документ уже ввели в Венгрии. Такой "паспорт" будет предоставлять информацию о том, проводил ли человек тесты на коронавирус, а также, был ли его владелец вакцинирован от COVID-19.

Кроме того, все вакцинированные от COVID-19 в Польше также получат подтверждающий документ "паспорт вакцины", а после процедуры вакцинации подтверждение его владельцу придет в виде QR-кода.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов недавно подтвердил, что украинцы будут получать так называемые "паспорта вакцинации", так же, как и у граждан Европейского союза.