Паспорти вакцинації обмежать переміщення для жителів ряду країн — ВООЗ

Однак саме питання такої "паспортизації" з порядку денного ВООЗ не знято, і зараз обговорюється у Комітеті з надзвичайних ситуацій.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що Організація поки що не має наміру рекомендувати до застосування "сертифікати про імунітет" для туристів.

"Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує зараз робити обов'язковими подібні сертифікати, — повідомив Райан на брифінгу, що проходив у Женеві в понеділок, 15-го лютого.

В організації не відкидають ідею, як таку, зазначаючи при цьому, що у прикладному аспекті вона виявиться дискримінаційною, до тих пір, поки у жителів різних країн — різний рівень доступу до препаратів для вакцинації.

"В іншому випадку у тих країн, у яких немає доступу до вакцин, будуть обмежені можливості для того, щоб дозволити своїм жителям подорожувати", — пояснив позицію ВООЗ директор програми з НС.

Одночасно з цим, пропозиція ввести електронний "паспорт вакцинації", де відзначатимуться зроблені людиною щеплення з порядку денного ВООЗ прибирати не планує. І навіть робить кроки на шляху до реалізації зазначеного плану.

"Однак ми маємо намір продовжувати обговорювати це питання у майбутньому. Його на регулярній основі розглядає комітет з надзвичайних ситуацій", — підкреслив Райан.

Нагадаємо, на цьому ж брифінгу гендиректор Організації Тедрос Аданом Гебреісус заявив про те, що число нових випадків зараження COVID-19 у світі знижується вже третій тиждень поспіль і зазначив, що це може вказувати на швидку перемогу над вірусом COVID-19.

Ця заява Гебреісуса прозвучала на тлі іншого повідомлення його організації. Зокрема, науковий співробітник ВООЗ Сумія Свамінатан повідомила з офіційного YouTube-каналу "World Health Organization", що людям, вже перехворіли COVID-19, також доведеться робити щеплення від коронавірусу, через те, що у ВООЗ поки немає відповіді, яка реальна тривалість імунітету від цієї хвороби.

Зазначимо, вказаний електронний документ вже ввели в Угорщині. Такий "паспорт" надаватиме інформацію про те, чи робила людина тести на коронавірус, а також чи був його власник вакцинований від COVID-19.

Крім того, всі вакциновані від COVID-19 у Польщі також отримають документ "паспорт вакцини", а після процедури вакцинації підтвердження його власнику прийде у вигляді QR-коду.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов недавно підтвердив, що українці отримуватимуть так звані "паспорти вакцинації", так само, як і громадяни Європейського союзу.