ВОЗ заявила о нормализации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире

Уже третью неделю подряд в мире сокращается число новых случаев COVID-19, отметили в ВОЗ.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается уже третью неделю подряд. Об этом в понедельник, 15 февраля на брифинге в Женеве заявил гендиректор Организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"По состоянию на 50-ую неделю их сбора данных, уже третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается", – заявил Гебрейесус, попутно отметив, что "это обнадеживающая новость".

Такая обнадеживающая информация, по словам главы ВОЗ, "показывают, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют". Что, в свою очередь, указывает на то, что предотвратить распространение инфекции получится, если и в дальнейшем придерживаться противоэпидемических карантинных мер.

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Одновременно Гебрейесус отметил "исключительную важность" дальнейшего соблюдения меры предосторожности. По его словам, контроль над распространением инфекции "спасает жизни" и "снижает возможности для появления новых разновидностей" коронавируса.

В частности, решающее значение для быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации имеет "укрепление информационных систем в сфере здравоохранения".

В качестве примера Гебрейесус привел опубликованный в понедельник первой докладу ВОЗ на указанную тему. Исследование, получившее название SCORE ("Скор") содержит сведения, поступившие из 133 государств. Согласно докладу, 4 из 10 смертей в мире "остаются незарегистрированными".

"Это подчеркивает необходимость срочных инвестиций для усиления информационных систем во всех странах для поддержки реагирования на COVID-19", – добавил чиновник.

Напомним, на днях Всемирная организация здравоохранения порекомендовала людям, уже переболевшим COVID-19, также сделать прививку от коронавируса, в связи с тем, что у ВОЗ пока нет ответа, какова продолжительность иммунитета от коронавируса.