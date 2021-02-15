В ВОЗ ответили, нужно ли делать прививки переболевшим коронавирусом

Вакцинация особенно желательна для тех, кто переболел COVID-19 в легкой форме или совсем без симптомов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим COVID-19 сделать прививку от коронавируса. Об этом сказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан в видеоинтервью, опубликованном на YouTube.

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Эксперт отметила, что у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ. Но у части людей такой ответ является слабым. Особенно у тех, кто переболел в легкой форме или вообще без симптомов.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", пояснила Сваминатан.

Она также сказала, что у ВОЗ пока нет ответа, какова продолжительность иммунитета от коронавируса. Ученые проводят соответствующие исследования и накапливают статистику.

Сваминатан добавила, что делать прививку пока могут только взрослые. Исследования воздействия вакцин на детей начнут в ближайшее время.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины утвердило рекомендации по вакцинации от коронавируса. Эти рекомендации разработала группа экспертов по иммунопрофилактике по запросу МОЗ. Они касаются подходов к вакцинации против COVID-19 людей, которые ранее болели COVID-19 или лиц, имеющих острое течение COVID-19, а также беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком.

В частности, вакцинацию лиц, переболевших COVID-19, рекомендовано проводить не ранее 6-ти месяцев после выздоровления. Однако, по желанию человека, вакцинация может быть проведена и раньше при достаточном количестве вакцины.

13 февраля стало известно, что исследователи Оксфордского университета решили проверить эффективность разработанной ими совместно с компанией AstraZeneca вакцины от коронавируса на детях и подростках. Препарат будет испытан на 300 добровольцах в возрасте от 6 до 17 лет. Первые тесты начнут в феврале месяце. В рамках исследования до 240 человек получат вакцину, а остальные – плацебо.