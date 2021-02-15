У ВООЗ відповіли, чи потрібно робити щеплення перехворілим на коронавірус

Вакцинація особливо бажана для тих, хто перехворів на COVID-19 у легкій формі або зовсім без симптомів.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендує перехворілим на COVID-19 зробити щеплення від коронавірусу. Про це сказала головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан у відеоінтерв'ю, опублікованому на YouTube.

[ + – ]

Експерт зазначила, що в більшості людей, які перенесли COVID-19, виробляється імунна відповідь. Але в частини людей така відповідь є слабкою. Особливо в тих, хто перехворів у легкій формі або взагалі без симптомів.

"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді", пояснила Свамінатан.

Вона також сказала, що у ВООЗ поки немає відповіді, яка тривалість імунітету від коронавірусу. Учені проводять відповідні дослідження і накопичують статистику.

Свамінатан додала, що робити щеплення поки можуть тільки дорослі. Дослідження впливу вакцин на дітей почнуться найближчим часом.

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я України затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

Зокрема, вакцинацію осіб, які перехворіли на COVID-19, рекомендовано проводити не раніше 6-ти місяців після одужання. Однак, за бажанням людини, вакцинація може бути проведена і раніше при достатній кількості вакцини.

13 лютого стало відомо, що дослідники Оксфордського університету вирішили перевірити ефективність розробленої ними спільно з компанією AstraZeneca вакцини від коронавірусу на дітях і підлітках. Препарат буде випробуваний на 300 добровольцях у віці від 6 до 17 років. Перші тести почнуть у лютому. У рамках дослідження до 240 осіб отримають вакцину, а решта — плацебо.