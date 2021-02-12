Особливу увагу алергікам. МОЗ затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу

Усі ці рекомендації вважаються тимчасовими і можуть бути змінені в разі надходження оновлених даних.

Міністерство охорони здоров'я затвердило рекомендації з вакцинації від коронавірусу. Ці рекомендації розробила група експертів з імунопрофілактики на вимогу МОЗ. Вони стосуються підходів до вакцинації проти COVID-19 людей, які раніше хворіли на COVID-19 або осіб, які мають гострий перебіг COVID-19, а також вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком.

Вакцинацію осіб, які перехворіли на COVID-19, рекомендовано проводити не раніше 6-ти місяців після одужання. Однак, за бажанням людини, вакцинація може бути проведена і раніше при достатній кількості вакцини.

Відтермінування введення вакцини на 6 місяців рекомендують також для людей:

з гострим перебігом COVID-19, хто ще не отримав жодної дози вакцини;

з гострим перебігом COVID-19, у яких інфекція розвинулася після отримання першої дози вакцини;

які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19, плазму реконвалесцентів.

Рекомендується відтермінувати вакцинацію вагітних жінок до народження дитини. Якщо вагітність настала після отримання першої дози вакцини, то введення другої дози також варто відтермінувати.

При визначенні в особи протипоказань до COVID-вакцинації мРНК-вакцинами МОЗ рекомендує акцентувати увагу на наявності важкої алергічної реакції до поліетиленгліколю або подібних молекул. Встановлення такої реакції буде вважатися абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина.

Рекомендується проводити планову вакцинацію від інших хвороб через 28 днів після отримання другої дози COVID-вакцини, але цей термін можна скоротити до 14 днів, якщо COVID-вакцинація заважає плановій вакцинації.

У той же час COVID-вакцинацію можна проводити після 14 днів після отримання щеплення від іншої інфекційної хвороби.

Усі ці рекомендації вважаються тимчасовими і можуть бути змінені в разі надходження оновлених даних.

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