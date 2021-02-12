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Статистика коронавируса в Украине на 12 февраля: госпитализированы 2000 человек

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Фото: УП

Больше всего новых случаев в Киеве (348), Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

За сутки 11 февраля зафиксированы 4 773 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В том числе, заболели 326 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 2 000 человек;
  • умерли – 116;
  • выздоровели – 7 211 человек;
  • проведено тестирований – 40 899 (методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

За все время пандемии в Украине заболели 1 262 867 человек, выздоровели – 1 106 155, умерли – 24 174, проведено 6 500 150 ПЦР-тестов.

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Динамика новых случаев заболевания

Больше всего новых случаев в Киеве (348), Ивано-Франковской (592), Львовской (373), Закарпатской (314), Винницкой (307) и Днепропетровской (297) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 131 547 случаев (из них 348 за последние сутки);
  • Винницкая область — 29 487 (307);
  • Волынская область — 37 912 (117);
  • Днепропетровская область — 69 979 (297);
  • Донецкая область — 45 428 (147);
  • Житомирская область — 46 222 (185);
  • Закарпатская область — 34 318 (314);
  • Запорожская область — 67 825 (153);
  • Ивано-Франковская область — 53 625 (592);
  • Киевская область — 71 283 (246);
  • Кировоградская область — 10 076 (12);
  • Луганская область — 14 434 (52);
  • Львовская область — 73 855 (373);
  • Николаевская область — 40 081 (150);
  • Одесская область — 83 042 (143);
  • Полтавская область — 44 421 (91);
  • Ровенская область — 47 106 (130);
  • Сумская область — 46 791 (103);
  • Тернопольская область — 39 261 (168);
  • Харьковская область — 80 012 (189);
  • Херсонская область — 21 219 (48);
  • Хмельницкая область — 45 424 (145);
  • Черкасская область — 47 004 (122);
  • Черновицкая область — 47 917 (243);
  • Черниговская область — 34 598 (98).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, 10 февраля было проведено 26 347 ПЦР-тестирований, 21,6% тестов оказались положительными. В лабораториях оставались необработанными 1 595 образцов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала проведение трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для украинских медицинских работников.

В Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава.