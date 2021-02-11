ВОЗ начала проводить в Украине тренинги по вакцинации для медработников
Семинары необходимы для завершения подготовки к "первой волне" COVID-вакцинации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) организовала проведение серии трехдневных семинаров по COVID-вакцинации для украинских медицинских работников.
Об этом сообщается на странице ВОЗ в Facebook.
Специалисты ВОЗ проводят мероприятия в сотрудничестве с Минздравом и Центром общественного здоровья Минздрава Украины.
Семинары необходимы для завершения подготовки к "первой волне" COVID-вакцинации и направлены на защиту медработников, которые предоставляют услуги пациентам с коронавирусом.
Указывается, что участники первых обучающих программ обсудили особенности подготовки в рамках Оперативного плана по "первой волне".
Все мероприятия проводятся при поддержке ВОЗ для каждого этапа вакцинации.
"На текущей стадии вспышки вакцины дают нам возможность держать пандемию под контролем. ВОЗ совместно с партнерами поддерживают национальный план развертывания и вакцинации в Украине, чтобы обеспечить быстрое внедрение, когда вакцины станут доступными", – сказал глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
К обучению привлекут около 250 медспециалистов (50 команд по вакцинации) по всей стране с обеспечением дополнительными материалами о вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Украине появится онлайн-карта, которая будет показывать спрос на вакцину в регионах.
Отметим, ранее министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавируса. Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава.