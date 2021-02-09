Минздрав раскрыл три способа, как получить бесплатную вакцину от коронавируса

Для записи онлайн Минздрав в скором времени запустит специальный сайт.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал три способа записи на предстоящую вакцинацию от коронавируса. Об он рассказал во время онлайн-брифинга.

Записаться на вакцинацию можно будет онлайн с помощью сайта, который скоро запустят. Обратившись к своему семейному врачу, с которым должна быть заключена декларация. При помощи контакт-центра Минздрава

На сайте будет подробная информация про весь процесс вакцинации и его этапы. Пользователь сможет узнать, какие вакцины Украина закупает, как их доставляют в страну, и где их хранят. К концу месяца на сайте появится возможность записаться на бесплатную вакцинацию в удобном месте.

"Относительно записи на вакцинацию мы предполагаем максимально удобный формат для всех слоев населения. Мы понимаем – кто-то не пользуется Интернетом, кто-то пожилые люди", — заявил министр.

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Напомним, по словам Степанова, первый этап вакцинации от COVID-19 начнется 15 февраля. Также глава Минздрава сообщал, что у государства не хватит мощностей для хранения и перевозки вакцин, поэтому они заключили договор с частной компанией. Жителей ОРДЛО начнут вакцинировать на подконтрольной территории Украины с апреля.

По планам Минздрава, к 2023 ожидается вакцинация половины населения Украины. Ранее сообщалось, что украинское правительство договорилось о поставках вакцин разработки AstraZeneca и Novavax. Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин. Поставки будут проходить с февраля 2021 года.