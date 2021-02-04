Степанов назвал точную дату начала вакцинации в Украине

Глава Минздрава не сообщил, какая вакцина поступит в Украину

Вакцинация украинцев от коронавируса начнется в понедельник, 15 февраля.

Об этом в эфире Украина 24 заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, сразу будем уведомлять. Как только получим вакцину, сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", – пообещал глава Минздрава.

Степанов сообщил также, что уже сегодня, 4 февраля в ведомстве ожидают информацию о контракте, который в течение 2021 года обеспечит вакциной. При этом, министр отказался говорить, какая это будет вакцина, сославшись на коммерческую тайну.

"Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу об этом расскажем", – сообщил он.

Ранее Максим Степанов заявил, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на поставку вакцины от коронавируса.

"У нас есть заключенный контракт с одним из производителей на 1 млн 913 тысяч доз. Кроме того, я думаю, что на этой неделе мы уже технически заключим другие контракты, которые полностью обеспечат Украину в течение 2021 года", — заявил Степанов.

Сообщалось также, что Минздрав может изменить нацплан вакцинации от коронавируса, чтобы президент Владимир Зеленский и руководство страны одними из первых получили вакцину и вакцинировались публично в пример для украинцев.

Стало известно, что в первой волне вакцинаций от коронавируса прививку получат 367 491 украинцев.

Фокус писал о том, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".