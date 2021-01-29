Российскую вакцину Спутник V в Украине никто регистрировать не будет, – Степанов

По словам главы Минздрава, одна из политических партий устроила "истерию" с требованиями зарегистрировать российскую вакцину.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом Степанов сообщил на брифинге.

По его словам, одна из политических партий устроила "истерию" с требованиями зарегистрировать российскую вакцину.

"Одна политическая сила устроила просто какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины "Спутник V". Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", — заявил Степанов.

Напомним, в ПАСЕ представитель российской делегации заявил, что Украина подала документы для регистрации российской вакцины "Спутник V".

Ранее Степанов признал, что харьковская "Биолек" действительно подала заявку на регистрацию "Спутник V".

1 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

9 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не проходил "Надлежащую лабораторную практику" – систему контроля качества препаратов "Good laboratory practice" (GLP).