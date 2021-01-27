В ПАСЕ заявили, что Украина подала документы для регистрации вакцины "Спутник V"

Сенатор российской делегации отметил, что они "приветствуют это", поскольку считают, что "лечение коронавируса должно быть вне политики".

В ходе пленарного заседания Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) представители российской делегации и сенатор РФ Владимир Круглый заявил, что уже 25 стран мира якобы подали заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в том числе — и Украина. Об этом 27 января сообщили на официальном сайте Совета Федерации РФ.

"Мы приветствуем это, так как считаем, что вакцинация и лечение коронавируса должны быть вне политики", — заявил Круглый.

Одной из преград на пути к коллективному иммунитету против коронавируса сенатор назвал "настороженность и нерешительность в отношении вакцинации".

Напомним, 8 декабря 2020 года появилась информация о том, что харьковская компания "Биолик" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Позднее в компании опровергли эти сведения.

В начале января народный депутат пророссийской фракции ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине вакцины "Спутник V" для производства ее на территории страны.

5 января 2021 года в Харьковской фармкомпании подтвердили информацию о заявке на регистрацию российской вакцины. Они разместили соответствующее заявление у себя на сайте.

8 января глава Минздрава Украины заявил, что "Биолек" действительно подала заявку на регистрацию "Спутника V".