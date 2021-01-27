У ПАРЄ заявили, що Україна подала документи для реєстрації російської вакцини "Супутник V"
Сенатор російської делегації зазначив, що вони "підтримують це", оскільки вважають, що "лікування коронавірусу має бути поза політикою".
Під час пленарного засідання Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) представники російської делегації і сенатор РФ Володимир Круглий заявив, що вже 25 країн світу нібито подали заявку на реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V", зокрема — й Україна. Про це 27 січня повідомили на офіційному сайті Ради Федерації РФ.
"Ми підтримуємо це, оскільки вважаємо, що вакцинація і лікування коронавірусу повинні бути поза політикою", — заявив Круглий.
Однією з перешкод на шляху до колективного імунітету проти коронавірусу сенатор назвав "настороженість і нерішучість щодо вакцинації".
Нагадаємо, 8 грудня 2020 року з'явилася інформація про те, що харківська компанія "Біолік" подала заявку на реєстрацію російської вакцини "Супутник V". Пізніше в компанії спростували ці відомості.
На початку січня народний депутат проросійської фракції ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що "Біолік" подала заявку на реєстрацію в Україні вакцини "Супутник V" для виробництва її на території країни.
5 січня 2021 року в Харківській фармкомпанії підтвердили інформацію про заявку на реєстрацію російської вакцини. Вони розмістили відповідну заяву у себе на сайті.
8 січня глава МОЗ України заявив, що "Біолік" дійсно подала заявку на реєстрацію "Супутника V".