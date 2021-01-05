Харьковская фармкомпания подала заявку в МОЗ на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

В заявке указан состав одной дозы препарата, его действующее вещество, а также показания и противопоказания к его применению.

Харьковская фармацевтическая фирма "Биолик" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства, сообщается на сайте компании.

В заявлении, направленном в МОЗ, указано следующее: "В связи с многочисленными запросами администрация "АО Биолик" сообщает, что 31.12.2020 года на адрес Минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ НЦЭСМП им. М.Ф. Гамалеи, Минздрав РФ".

Министерство здравоохранения Укарины подтвердило "Громадскому", что уже получило указанную заявку. В документе приведен состав одной дозы вакцины, ее действующее вещество, а также показания к применению препарата и его противопоказания.

Кроме того, в заявке приводится информация о том, что российская вакцина, кроме, собственно РФ, уже зарегистрирована в Беларуси. Кроме того, разрешение на ее использование выдано в Сербии и в Аргентине.

Источник: Biolik.com.ua

Напомним, ранее о том, что указанная заявка уже подана в МОЗ Укарины сообщил народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. По словам политика, вакцину "Спутник V" готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане, а запросы на ее приобретение уже подали более 50 стран мира.