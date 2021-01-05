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Харьковская фармкомпания подала заявку в МОЗ на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

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Фото: ghall.com.ua

В заявке указан состав одной дозы препарата, его действующее вещество, а также показания и противопоказания к его применению.

Харьковская фармацевтическая фирма "Биолик" подала заявку в Минздрав Украины на регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства, сообщается на сайте компании.

В заявлении, направленном в МОЗ, указано следующее: "В связи с многочисленными запросами администрация "АО Биолик" сообщает, что 31.12.2020 года на адрес Минздрава Украины нами действительно было отправлено заявление о государственной регистрации лекарственного средства – вакцины Гам-КОВИД-Вак, Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, производства ФГБУ НЦЭСМП им. М.Ф. Гамалеи, Минздрав РФ".

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Источник: Biolik.com.ua

Министерство здравоохранения Укарины подтвердило "Громадскому", что уже получило указанную заявку. В документе приведен состав одной дозы вакцины, ее действующее вещество, а также показания к применению препарата и его противопоказания.

Кроме того, в заявке приводится информация о том, что российская вакцина, кроме, собственно РФ, уже зарегистрирована в Беларуси. Кроме того, разрешение на ее использование выдано в Сербии и в Аргентине.

заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания
заявка, вакцина, спутник, российская, харьков, клинические испытания

Источник: Biolik.com.ua

Напомним, ранее о том, что указанная заявка уже подана в МОЗ Укарины сообщил народный депутат от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. По словам политика, вакцину "Спутник V" готовятся производить в Южной Корее, Китае, Индии, Бразилии и Казахстане, а запросы на ее приобретение уже подали более 50 стран мира.