Харьковская "Биолек" действительно подала заявку на регистрацию "Спутник V", - Степанов

После затянувшегося скандала компания все же намерена производить российскую вакцину от коронавируса.

Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Государственный экспертный центр, заявил на брифинге министр здравоохранения Степанов.

"Они должны по закону подать еще регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний. Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина", — отметил министр.

По словам Степанова, в данном вопросе много политики. Возможная российская вакцина от коронавируса используется Российской Федерацией, как элемент гибридной войны. Здоровье украинцев не может стать предметом информационных войн.

Напомним, что 8 декабря появилась информация, что харьковская компания "Биолик" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Позднее в компании опровергли эти данные, назвав их "дезинформацией со стороны России".

Позднее новость о том, что "Биолек" подала заявку на регистрацию в Украине вакцины "Спутник V" для производства ее на территории страны. Об этом сообщил Медведчук.

2 января главный санитарный врач Ляшко опроверг информацию о регистрации "Спутника V".

5 января 2021 года в Харьковской фармкомпании подтвердили информацию о заявке на регистрацию российской вакцины. Они разместили соответствующее заявление у себя на сайте.

Также сообщалось, что в Беларуси начали массовую вакцинацию от коронавируса российской вакциной.