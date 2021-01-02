Ляшко: “Все слухи о регистрации российской вакцины в Украине не соответствуют действительности”

Для регистрации вакцины на территории страны необходимо соответствовать определенным критерием. Российская вакцина "Спутник V" им не соответствует.

Пока российская вакцина от COVID-19 не пройдет третьего этапа тестирования, ее в Украине не зарегистрируют, — написал Виктор Ляшко на своей странице в Фейсбуке.

По словам Ляшко, Украина регистрирует только те вакцины от COVID-19, которые получили регистрацию в странах с жесткой регуляционной политикой. В таких странах вакцины регистрируют по специальной процедуре (emergency use authorization). Для регистрации используются промежуточные отчеты клинических исследований.

Главный санитарный врач подчеркнул, что лишь при этих условиях любую вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в Украине.

А по имеющимся данным, завершение третьей фазы клинических исследований российской вакцины в России произойдет к декабрю 2021 года.

Напомним, что ранее Медведчук заявлял, что Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Политик отметил, что организовать производство вакцины можно будет в течение 3-6 месяцев.

По планам правительства до марта 2022 года вакцину от COVID-19 получит 23 миллиона человек.

По словам Ляшко, с весны нынешнего года Украина постепенно начнет возвращаться к нормальной жизни.