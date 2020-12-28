Ляшко сообщил, когда Украина вернется к привычной жизни после коронавируса

По словам главного санврача, уже весной Украина начнет возвращаться к нормальной жизни.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после эпидемии коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

При этом, по его словам, противоэпидемические ограничения полностью не снимут.

"У меня такие прогнозы, сейчас есть ощущение, что мы с апреля (2021 года — ред.) будем потихоньку возвращаться к привычному для нас ритму жизни. Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", — сказал Ляшко.

Кроме того, он сообщил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций.

"Коронавирус с момента его обнаружения уже имеет около 12 тыс. мутаций. Это ожидаемое явление для эпидемиологов и вирусологов. Больше всего мне бы хотелось, чтобы рядом с эпидемией коронавирусной болезни не началась вспышка какой-то другой инфекционной болезни, а их огромное количество. Если начнется микс-инфекция, будет достаточно сложно реагировать. Я имею в виду дифтерию, корь, краснуху — вещи, которые могут начаться, если люди будут пренебрегать иммунопрофилактикой", — рассказал Ляшко.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".