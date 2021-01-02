Компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины, – Медведчук

В компании пока не прокомментировали это заявление.

В среду, 30 декабря, 2020 года харьковская фармацевтическая компания "Биолек" подала в Минздрав Украины и Государственный экспертный центр Минздрава заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сказал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, сообщается на сайте ОПЗЖ.

"Спутник V" является единственной вакциной, разработчик которой… дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины", – сказал Медведчук.

По его словам, подобную передачу можно сделать в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в течение 3-6 месяцев.

Медведчук отметил, что "отказ власти или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 "Спутник V" в Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса".

Отметим, в начале декабря Фокус писал, что разгорелся скандал после того, как Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что готов производить российскую вакцину "Спутник V" на территории Украины. Как сообщили в Фонде, выпуск уже налажен одной из ведущих фармацевтических компаний АО "Биолек". Там пояснили, что РФПИ и Центр им. Н.Ф.Гамалеи готовы производить вакцину в Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами этой страны. Тогда отмечалось, что производство на "Биолеке" будет запущено в случае получения соответствующего разрешения. В самой компании "Биолек" опровергли эту информацию.

Примечательно, что президент РФ Владимир Путин еще не вакцинировался российским препаратом "Спутник V"

Напомним, в США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

Беларусь первая из зарубежных стран начала вакцинацию "Спутником V". Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной. Вслед за ней вакцинацию "Спутником V" начали и в Аргентине.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в Украине будут использовать только те вакцины от коронавируса, которые прошли все стадии клинических испытаний.