Вслед за Беларусью: Аргентина начала вакцинацию российским "Спутником V"

Помимо российского препарата, правительство Аргентины будет закупать вакцины от Pfizer и BioNTech.

Аргентина стала второй после Беларуси страной (не считая Россию), которая начала вакцинацию российским препаратом "Cпутник V". Граждане Аргентины начали прививаться во вторник, 29 декабря.

Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

По информации канала, укол российской вакциной уже получил губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисильоф.

Вакцинация будет проходить одновременно во всех регионах Аргентины. Первая партия вакцины прибыла в страну в количестве 300 тысяч доз. Всего в Аргентину поставят 10 миллионов доз "Cпутника V".

Отмечается, что помимо российского препарата, правительство Аргентины будет закупать вакцины от Pfizer и BioNTech, которые уже применяются в США, Великобритании, Канаде, Швейцарии, Израиле и других странах.

Напомним, Беларусь первая из зарубежных стран начала вакцинацию "Спутником V". Первыми прививки получат медицинские работники, педагоги и те, кто в силу особенностей профессии должен много контактировать с людьми. Вакцинация будет добровольной.